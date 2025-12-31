Love Actually Hugh Grant chiese a Emma Thompson | Non è la cosa più psicotica che abbiamo mai fatto?
La star delle commedie romantiche anni '90 non era molto convinto del lungometraggio corale diretto da Richard Curtis nel 2003. Hugh Grant e Emma Thompson sono due delle star britanniche più amate e hanno lavorato insieme in diverse occasioni. Uno dei film più famosi che girarono entrambi è Love Actually - L'amore davvero, commedia corale natalizia di Richard Curtis. Nonostante il successo incredibile del lungometraggio, Hugh Grant, con la sua proverbiale ironia british chiese a Emma Thompson se quel film che stavano girando non fosse la cosa più psicotica che avessero mai girato nella loro carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
