L'oroscopo è da sempre un modo per riflettere sulle proprie inclinazioni e aspettative.

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha sbirciato - se non proprio letto - l'oroscopo con le previsioni per l'imminente anno nuovo. E se c'è chi lo fa con rigorosa serietà, c'è anche chi lo fa con grande ironia, coniugando l’astrologia con il teatro e con il sorriso, senza parlare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - L'oroscopo è uno spettacolo,"Io vergine, tu pesci?”, in scena al centro Zo

Leggi anche: Spettacolo “Io vergine, tu pesci?"

Leggi anche: Torna in Sicilia “io vergine, tu pesci?” di Giuseppe Sorgi: speciale oroscopo 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Spettacolo “Io vergine, tu pesci?" - E se c'è chi lo fa con rigorosa serietà, c'è anche chi ... cataniatoday.it