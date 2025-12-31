L' oroscopo è uno spettacolo Io vergine tu pesci? in scena al centro Zo
L'oroscopo è da sempre un modo per riflettere sulle proprie inclinazioni e aspettative.
Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha sbirciato - se non proprio letto - l'oroscopo con le previsioni per l'imminente anno nuovo. E se c'è chi lo fa con rigorosa serietà, c'è anche chi lo fa con grande ironia, coniugando l’astrologia con il teatro e con il sorriso, senza parlare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
