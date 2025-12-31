L'oroscopo di giovedì 1 gennaio 2026 | a Capodanno un buon proposito per ogni segno zodiacale

L’oroscopo di giovedì 1 gennaio 2026 offre spunti di riflessione per l’inizio dell’anno, evidenziando come i pianeti in Capricorno favoriscano determinazione e obiettivi chiari. La presenza della Luna in Gemelli aggiunge un tocco di leggerezza e flessibilità, aiutando a mantenere equilibrio tra impegno e spensieratezza. Un buon proposito per ogni segno può essere quello di affrontare il nuovo anno con chiarezza e apertura mentale.

L'oroscopo del 1° gennaio 2026 e le pagelle di Capodanno: voto 9 al Sagittario - Secondo le previsioni astrologiche, la giornata di giovedì 1° gennaio 2026 sarà da 6,5 per il segno della Vergine e dei Pesci ... it.blastingnews.com

1 Gennaio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giorno - L’inizio ufficiale dell’anno al 1° gennaio ha origini nell’antica Roma, questa data fu adottata dal 153 a. vicenzatoday.it

