L’offerta sale a oltre 2.400 corse giornaliere 760mila passeggeri tra studenti e pendolari

Da domenica 14 dicembre, l’orario invernale di Trenord introduce importanti novità, con oltre 2.400 corse giornaliere e 760.000 passeggeri tra studenti e pendolari. La nuova linea suburbana tra il Sud della Lombardia e Milano, i treni aggiuntivi verso Piemonte e Liguria, e la rimodulazione dei servizi transfrontalieri con Como e Chiasso, rafforzano l’offerta di trasporto regionale e internazionale, migliorando l’integrazione con i servizi TILO.

La nuova linea suburbana fra il Sud della Lombardia e Milano, più treni verso Piemonte e Liguria, la rimodulazione dell'offerta transfrontaliera fra Como e Chiasso grazie a una sempre maggiore integrazione con i servizi TILO: sono queste le principali novità previste dall'orario invernale di Trenord, entrate in vigore a partire da domenica 14 dicembre. Ma non solo. Sono state aggiunte corse sulle linee per Lecco, Brescia, Domodossola. E i treni Milano Cadorna-Malpensa effettuano la fermata di Milano Domodossola Fiera, per agevolare i collegamenti con la zona di Citylife e il polo fieristico. Complessivamente, l'offerta ferroviaria di Trenord ora supera le 2400 corse giornaliere, un dato record in Italia, a beneficio degli oltre 760mila passeggeri e di chi giungerà in Lombardia per Milano Cortina 2026, periodo che vedrà un ulteriore potenziamento del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’offerta sale a oltre 2.400 corse giornaliere. 760mila passeggeri tra studenti e pendolari Leggi anche: Treni potenziati per le Olimpiadi. L’offerta ferroviaria di Trenord: oltre 2.400 corse giornaliere Leggi anche: Un treno ogni ora tra Milano e Genova: dal 14 dicembre 30 corse giornaliere Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Yildiz-Juve: l'offerta bianconera sale, segnali di intesa - facebook.com facebook Quindi l'antitrust ha scoperto che quando la domanda sale più velocemente dell'offerta anche i prezzi salgono... Chi l'avrebbe mai detto x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.