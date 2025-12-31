Locatelli nega l’evidenza sui verbali del Cts

L’ex presidente del Consiglio superiore di sanità, Locatelli, ha smentito di aver modificato i verbali del CTS riguardo agli open day vaccinali, in cui morì Camilla. Tuttavia, le registrazioni pubblicate dalla «Verità» non confermano questa versione, sollevando dubbi sulla versione ufficiale dei fatti.

L’ex presidente del Consiglio superiore di sanità smentisce in commissione di aver aggiunto le righe che consentirono gli open day vaccinali in cui morì Camilla, ma quelle frasi non trovano riscontro nelle registrazioni della riunione pubblicata dalla «Verità». «Non vi è mai stata alterazione dei contenuti della discussione rispetto a quanto veniva riportato nel verbale» del Cts del 12 maggio 2021. Con la protervia di sempre, Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, ex presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e del Comitato tecnico scientifico (Cts), lo scorso 16 settembre ha negato l’evidenza durante la seconda parte della sua audizione, appena desecretata, in commissione parlamentare d’inchiesta sull’emergenza Covid. 🔗 Leggi su Laverita.info

