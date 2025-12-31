Locatelli fa l' ultimo giapponese | sul Covid difende l' indifendibile

Franco Locatelli si è presentato di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, mantenendo una posizione di difesa delle scelte fatte durante la gestione dell'emergenza da parte del precedente governo. La sua testimonianza ha suscitato diverse reazioni, evidenziando le implicazioni delle decisioni prese e il dibattito ancora aperto sulla gestione della pandemia in Italia.

Come un soldato che continua a combattere una guerra finita da tempo, Franco Locatelli si è presentato davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid continuando a difendere l'azione di governo dell'ex premier Giuseppe Conte e del suo ministro della Salute Roberto Speranza. Una sorte di «ultimo giapponese» che però stride con il coro di mea culpa che ha caratterizzato le altre audizioni davanti alla Commissione presieduta dal senatore Marco Lisei di Fratelli d'Italia. E così l'ex presidente del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato Tecnico Scientifico ha scelto la trincea dell'intransigenza che in sintesi vuol dire nessun errore, tutto giusto, tutto necessario.

