Il Manchester United ha concluso il 2025 con un pareggio 1-1 contro il Wolverhampton, ultima in classifica. La partita solleva una domanda: il gioco della squadra è diventato più noioso o imbarazzante? Un Bilancio di fine anno che invita a riflettere sul rendimento e sulle prospettive future dei Red Devils.

Il Manchester United ieri ha chiuso il 2025 con un pareggio 1-1 contro il Wolverhampton ultimo in classifica. Ora i Red Devils sono sesti a 30 punti, a pari merito con il Chelsea quinto. Se il Sunderland domani dovesse fare l’impresa col City e vincere, scavalcherebbe la squadra allenata da Ruben Amorim, che si ritroverebbe settima. Lo United non ha ancora risolto i suoi problemi. Athletic scrive: Il Manchester United in questo momento è noioso o imbarazzante? Il Manchester United ha iniziato il 2025 con un pareggio per 2-2 in trasferta a Liverpool. Si è concluso con un 1-1 in casa contro il Wolverhampton. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lo United chiude il 2025 con una domanda: il loro gioco è più noioso, o imbarazzante?

