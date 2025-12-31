Lo strano gorgo marino al largo di Napoli enorme chiazza marrone vicino alla Gaiola

Recentemente, al largo di Posillipo, vicino alla Gaiola, si è osservato uno strano gorgo marino con una grande chiazza marrone. Il Centro Studi del Parco Marino Protetto della Gaiola ha fornito spiegazioni riguardo a questa formazione, sottolineando che si tratta di fenomeni naturali e temporanei legati alle condizioni marine della zona. Questi eventi, seppur insoliti, fanno parte dei processi ecologici dell’ambiente marino locale.

