Lo strano gorgo marino al largo di Napoli enorme chiazza marrone vicino alla Gaiola

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, al largo di Posillipo, vicino alla Gaiola, si è osservato uno strano gorgo marino con una grande chiazza marrone. Il Centro Studi del Parco Marino Protetto della Gaiola ha fornito spiegazioni riguardo a questa formazione, sottolineando che si tratta di fenomeni naturali e temporanei legati alle condizioni marine della zona. Questi eventi, seppur insoliti, fanno parte dei processi ecologici dell’ambiente marino locale.

Un gorgo con una macchia marrone sono apparsi al largo di Posillipo in questi giorni. La spiegazione del Csi del Parco Marino Protetto della Gaiola. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Marino svela un retroscena su Modric: “Lo volevo al Napoli ma non arrivò per motivi burocratici”

Leggi anche: Re Carlo costruirà un’enorme vasca di letame vicino alla casa di William

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.