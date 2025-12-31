Lo strano gorgo marino al largo di Napoli enorme chiazza marrone vicino alla Gaiola
Recentemente, al largo di Posillipo, vicino alla Gaiola, si è osservato uno strano gorgo marino con una grande chiazza marrone. Il Centro Studi del Parco Marino Protetto della Gaiola ha fornito spiegazioni riguardo a questa formazione, sottolineando che si tratta di fenomeni naturali e temporanei legati alle condizioni marine della zona. Questi eventi, seppur insoliti, fanno parte dei processi ecologici dell’ambiente marino locale.
Un gorgo con una macchia marrone sono apparsi al largo di Posillipo in questi giorni. La spiegazione del Csi del Parco Marino Protetto della Gaiola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
