Lo scoppio di un petardo manda a fuoco la scarpata | ferito un vigile del fuoco

Uno scoppio di petardo ha causato un incendio sulla scarpata, ferendo un vigile del fuoco. Nonostante gli appelli e gli incidenti recenti al confine austriaco nel Tirolo, alcuni continuano a utilizzare petardi, rischiando danni e rischi per la sicurezza pubblica. La situazione sottolinea l'importanza di rispettare le norme e di agire con responsabilità durante le festività.

I ripetuti appelli e quanto accaduto nelle scorse ore al di là dal confine, nel Tirolo austriaco, pare non facciano desistere coloro che decidono di passare il tempo scoppiando petardi. Un divertimento innocuo, potrebbe obiettare qualcuno; quanto successo intorno all’1:35 di oggi, mercoledì 31. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

