lo scontro tra i partiti con parentesi notturna

Il preambolo rappresenta una nottata paradossale, trascorsa in aula a discutere ordini del giorno che, pur senza impatto sulla legge di bilancio, evidenziano le tensioni tra i partiti. Un confronto incentrato più sul gesto politico che su modifiche concrete, che riflette le dinamiche di una politica spesso divisa tra dichiarazioni e azioni effettive.

