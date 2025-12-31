Lo scontro tra i partiti Con parentesi notturna
Il preambolo rappresenta una nottata paradossale, trascorsa in aula a discutere ordini del giorno che, pur senza impatto sulla legge di bilancio, evidenziano le tensioni tra i partiti. Un confronto incentrato più sul gesto politico che su modifiche concrete, che riflette le dinamiche di una politica spesso divisa tra dichiarazioni e azioni effettive.
Il preambolo è una nottata paradossale ed emblematica, trascorsa in aula a snocciolare ordini del giorno che non influenzeranno in alcun modo la struttura della legge di bilancio ma che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Riforma della giustizia e Manovra 2026: lo scontro tra i partiti entra nel vivo
Leggi anche: Scontro tra due auto: quattro feriti, tra cui un bambino di 5 anni… Il terribile scontro lungo lo stradone ASI a Ceccano
Roberto Fico avvia gli incontri per la Giunta Regionale. E' subito scontro tra Pd e partiti della coalizione sulla Presidenza del Consiglio Regionale: a rischio l'elezione di Maurizio Petracca. #RegioneCampania #ConsiglioRegionaleCampania #RobertoFico #ce - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.