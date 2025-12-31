Livorno si scopre più giovane | cresce in città il numero di residenti tra i 18 e i 30 anni Salvetti | Qui si vive bene

Negli ultimi cinque anni, Livorno ha registrato un aumento della popolazione tra i 18 e i 30 anni, segno di una città che si apre alle nuove generazioni. Questa crescita riflette un contesto di vita che, secondo il sindaco Salvetti, si distingue per qualità e vivibilità, rendendo Livorno un luogo attrattivo per i giovani che scelgono di stabilirsi e investire nel territorio.

