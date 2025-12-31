Liverpool-Leeds | formazioni statistiche e anteprime

Analisi delle formazioni, statistiche e previsioni per Liverpool-Leeds, partita valida per la Premier League del 31 dicembre 2025. Dopo il pareggio a sei reti a Elland Road, le due squadre si affrontano nuovamente ad Anfield in un incontro che promette di offrire spunti interessanti. Ecco le principali informazioni e aggiornamenti per seguire al meglio questa sfida di fine anno.

2025-12-31 11:00:00 Breaking news: Solo poche settimane dopo il drammatico pareggio di sei gol a Elland Road, Liverpool e Leeds si riuniscono di nuovo ad Anfield per uno scontro di Premier League di Capodanno. Il Liverpool arriva alla competizione dopo una serie di quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni dopo aver battuto i Wolves per 2-1, mentre il Leeds ha esteso la sua sequenza di imbattibilità a cinque partite dopo un pareggio per 1-1 in casa del Sunderland. Nonostante i Wolves li abbiano spinti forte al Molineux, il Liverpool alla fine ha avuto abbastanza qualità per prevalere, con i rapidi gol nel secondo tempo di Ryan Gravenberch e Florian Wirtz che hanno sigillato i punti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Leeds-Chelsea: formazioni, statistiche e anteprime

Leggi anche: Leeds-West Ham: formazioni, statistiche e anteprime

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sunderland–Leeds, le formazioni ufficiali; Pronostico Arsenal-Aston Villa 30 dicembre 2025 Premier; Liverpool-Leeds: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Liverpool-Leeds (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici.

Pronostico Liverpool vs Leeds – 1 Gennaio 2026 - La sfida di 1 Gennaio 2026 alle 18:30 ad Anfield mette di fronte due squadre dal ... news-sports.it