Liverpool-Leeds | formazioni statistiche e anteprime

Analisi delle formazioni, statistiche e previsioni per Liverpool-Leeds, partita valida per la Premier League del 31 dicembre 2025. Dopo il pareggio a sei reti a Elland Road, le due squadre si affrontano nuovamente ad Anfield in un incontro che promette di offrire spunti interessanti. Ecco le principali informazioni e aggiornamenti per seguire al meglio questa sfida di fine anno.

2025-12-31 11:00:00 Breaking news: Solo poche settimane dopo il drammatico pareggio di sei gol a Elland Road, Liverpool e Leeds si riuniscono di nuovo ad Anfield per uno scontro di Premier League di Capodanno. Il Liverpool arriva alla competizione dopo una serie di quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni dopo aver battuto i Wolves per 2-1, mentre il Leeds ha esteso la sua sequenza di imbattibilità a cinque partite dopo un pareggio per 1-1 in casa del Sunderland. Nonostante i Wolves li abbiano spinti forte al Molineux, il Liverpool alla fine ha avuto abbastanza qualità per prevalere, con i rapidi gol nel secondo tempo di Ryan Gravenberch e Florian Wirtz che hanno sigillato i punti. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

