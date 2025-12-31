Benvenuti alla diretta della seconda tappa della Tournée dei quattro Trampolini 2025-2026 a Garmisch-Partenkirchen. Seguiremo le qualificazioni del salto maschile, con gli azzurri Alex Insam e Giovanni Bresadola impegnati nell’obiettivo di superare il taglio e accedere alla gara principale. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa importante competizione internazionale, mentre gli atleti cercano di ottenere un risultato positivo in una delle più prestigiose tappe del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:45 Torna l’Italia con Alex Insam e Giovanni Bresadola impegnati con l’obiettivo fissato nei primi 50! 15:41 Pochi minuti a vi racconteremo la qualificazione di salto maschile da Garmisch-Partenkirchen (GER)! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della qualificazione della seconda gara della Tournée dei quattro Trampolini 2025-2026, ci si gioca l’accesso alla gara di Garmisch-Partenkirchen (GER), in cui torna l’Italia! Seconda delle quattro competizioni della mitica manifestazione tra Germania ed Austria, che vede come assoluto favorito lo sloveno Domen Prevc, che quest’anno ha trovato qualcosa di irraggiungibile per gli altri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA: si comincia, azzurri per superare il taglio

