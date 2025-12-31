Segui in tempo reale la tappa di Garmisch-Partenkirchen della Tournée 4 dei Trampolini. Aggiornamenti sulle performance degli atleti, con focus sul record di Embacher e la posizione degli azzurri. Resta con noi per le ultime notizie e classifiche aggiornate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Male Kraft, quantomeno rispetto ai connazionali: ecco che si classifica al momento in 18^ piazza. 17:09 Hoerl sfrutta l’abbassamento della stanga e passa davanti con un 138 che però vale di più. Gli austriaci si stanno superando. Nuovo record del trampolino. Abbassata la stanga di partenza ma da 15 a 13! 17:06 Embacher fa meglio del compagno di squadra Fettner. Che salto! Sono 145.5 metri! 17:02 Conclude il suo salto Zografski (BUL), con Embacher (AUT) si entra negli ultimi 10 salti. 17:01 Bene anche Tomasiak (4°), siamo entrati negli ultimi 12 salti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA: record del trampolino di Embacher, azzurri out

