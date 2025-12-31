LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | iniziata la qualificazione

Segui in tempo reale la qualificazione alla tappa di Garmisch-Partenkirchen dei LIVE Tournée 4 Trampolini. Aggiorna la diretta per conoscere i risultati di Atleti come Geiger e Bresadola, che si stanno confrontando con le prove sul campo. Attualmente, l'altoatesino ha raggiunto 121 metri e si trova in 14ª posizione provvisoria, con la speranza di superare il taglio e proseguire nella competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Geiger, poi Bresadola. 16:27 Sono 121 metri per l’altoatesino, che si issa in 14^ posizione provvisoria e dovrà combattere per passare il taglio. Devono finirgli dietro 8 atleti. Urlaub e Kesseli non stupiscono: ci prova Alex Insam, ma il vento alle spalle è proibitivo! 16:23 Frantz (USA) e Roth (GER) non lasciano particolarmente il segno. 16:21 Koudelka dietro ai due leader provvisori e anche a Langmo, mancano 4 salti ad Alex Insam. 16:20 Pedersen si mette davanti a tutti con 131.0 metri, stessa misura di Bayer ma da stanga più alta e con forte vanto alle spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it

