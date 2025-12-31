LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | entrambi gli azzurri eliminati

Segui in tempo reale la tappa di Garmisch-Partenkirchen della Tournée 4 dei trampolini. Entrambi gli atleti italiani sono stati eliminati, mentre la leggenda polacca ha ottenuto la miglior misura del giorno con un salto di 134 metri. Resta aggiornato con le ultime notizie e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STOOOOCH! La leggenda polacca ottiene la migliore misura del giorno a 134.0, non è davanti perché il vento è stato più clemente. 16:49 Gran salto anche di Paschke che arriva a 133 metri aiutato anche dal vento e infatti è 4°. 16:48 Deschwanden atterra a 132.5 metri ed è terzo dietro a Ortner e a Kot. 16:46 Fuori Piotr Zyla dietro a Insam di 4 decimi. Azzurro a -3 dalla qualificazione. 16:45 Sale l’attesa per i migliori 20, adesso Deschwanden! 16:43 Ortner nuovo leader della qualificazione, di 3.6 punti su Kot. 16:42 Naito eliminato! Insam adesso a meno 4, ma il livello si alza sempre di più. 🔗 Leggi su Oasport.it

