LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | azzurri per superare il taglio

Benvenuti alla diretta della qualificazione della seconda tappa della Tournée dei quattro Trampolini 2025-2026 a Garmisch-Partenkirchen. Seguiamo insieme gli azzurri nel tentativo di superare il taglio e qualificarsi per la gara principale. Questa competizione, tra Germania e Austria, rappresenta un momento importante per il team italiano in vista di un circuito internazionale di alto livello. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della qualificazione della seconda gara della Tournée dei quattro Trampolini 2025-2026, ci si gioca l’accesso alla gara di Garmisch-Partenkirchen (GER), in cui torna l’Italia! Seconda delle quattro competizioni della mitica manifestazione tra Germania ed Austria, che vede come assoluto favorito lo sloveno Domen Prevc, che quest’anno ha trovato qualcosa di irraggiungibile per gli altri. Tuttavia, Timi Zajc aveva spiegato nella gara di Oberstdorf perché è uno dei più pericolosi saltatori del circuito, prima però di essere squalificato a seguito del secondo salto. 🔗 Leggi su Oasport.it

