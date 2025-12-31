LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | azzurri per superare il taglio Si comincia dalle 16.00

Benvenuti alla diretta della qualificazione della seconda tappa della Tournée dei quattro Trampolini 2025-2026, in programma a Garmisch-Partenkirchen. A partire dalle 16.00, seguiremo in tempo reale le prove degli atleti italiani e internazionali, con l’obiettivo di superare il taglio e accedere alla competizione principale. Restate con noi per aggiornamenti costanti su questa importante tappa del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della qualificazione della seconda gara della Tournée dei quattro Trampolini 2025-2026, ci si gioca l’accesso alla gara di Garmisch-Partenkirchen (GER), in cui torna l’Italia! Seconda delle quattro competizioni della mitica manifestazione tra Germania ed Austria, che vede come assoluto favorito lo sloveno Domen Prevc, che quest’anno ha trovato qualcosa di irraggiungibile per gli altri. Tuttavia, Timi Zajc aveva spiegato nella gara di Oberstdorf perché è uno dei più pericolosi saltatori del circuito, prima però di essere squalificato a seguito del secondo salto. 🔗 Leggi su Oasport.it

