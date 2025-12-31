LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | a Prevc la qualificazione Insam secondo degli eliminati
Segui in tempo reale la qualificazione maschile di Garmisch-Partenkirchen, seconda tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2025-2026. La sessione si è conclusa con Prevc in prima posizione e Insam tra gli eliminati. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulla gara di domani.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:22 Si chiude qui la Diretta LIVE della qualificazione maschile della gara di Garmisch Partenkirchen, seconda prova della Tournée dei 4 Trampolini 2025-2026, a domani per la gara! Un saluto sportivo! CLASSIFICA QUALIFICAZIONE MASCHILE GARMISCH (GER) Domen PREVC (SLO) 150.6. Jan Hoerl (AUT) -4.4. Stefan Embacher (AUT) -7.4. 52. Alex INSAM (ITA) -47.8 58. Giovanni BRESADOLA (ITA) -53.3 17:19 Domen prevc atterra a 139.5 metri e vince ancora, seppur trattandosi di qualificazione. Bissa la vittoria ad Oberstdorf nella qualifica. Di 4.4 punti su Hoerl. Tocca a Domen Prevc. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA: iniziata la qualificazione
Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA: entrambi gli azzurri eliminati
LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | prima gara fondamentale per la classifica; LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | numero di Domen Prevc nella qualificazione; LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | azzurri per superare il taglio; LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | Prevc domina la prima tappa! Doppietta slovena con Zajc.
LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA: azzurri per superare il taglio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della qualificazione della seconda gara della Tournée ... oasport.it
Tournée 4 Trampolini oggi 31 dicembre, Garmisch-Partenkirchen: orario qualificazioni, tv, streaming - Archiviata la giornata di pausa dopo l'atto inaugurale di Oberstdorf si torna a fare sul serio oggi pomeriggio con le qualificazioni di ... oasport.it
Domen Prevc fa il vuoto a Oberstdorf e va subito in fuga nella Tournée dei 4 Trampolini - x.com
DIRETTA LIVE - Inizia dal trampolino di Oberstdorf l'edizione numero 74 della Tournèe dei 4 Trampolini, appuntamento tradizionale di fine/inizio anno dedicato al salto con gli sci. Il favorito numero uno è lo sloveno Domen Prevc ma attenzione al giapponese - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.