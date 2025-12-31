Segui in tempo reale il LIVE del Tour de Ski 2025 a Dobbiaco, con la mass start maschile. La gara si svolge oggi, con aggiornamenti continui e risultati in diretta. Alle 14.30 sarà il turno della competizione femminile, anch’essa in diretta. Resta con noi per tutte le novità e i dettagli sulle performance di Schumacher, Pellegrino e gli altri concorrenti, senza perdere nessun momento dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Appuntamento alle ore 14.30 con la gara femminile, sempre con lo stesso format. 12.43 In classifica generale tre norvegesi davanti a tutti: guida sempre Johannes Hoesflot Klaebo in 33’30”, con 45? di margine su Lars Heggen e 57? su Harald Oestberg Amundsen. Federico Pellegrino ottavo a 1’16”, Elia Barp 13° a 1’38”. 12.41 La gara viene vinta dallo statunitense Gus Schumacher in 9’35?4, davanti all’austriaco Benjamin Moser, secondo a 0?2, ed al norvegese Lars Heggen, terzo a 0?6. I primi tre sono tutti scesi in pista nella seconda heat. In casa Italia il migliore è Federico Pellegrino, 16° a 9?2, mentre Elia Barp è 19° a 9?6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: vince Schumacher, Pellegrino e Barp in top 20

