Segui in tempo reale la diretta del Tour de Ski 2025, con la mass start di Dobbiaco. A breve prenderà il via la gara femminile, dopo la vittoria di Schumacher. Rimani aggiornato su tutte le fasi della competizione, con commenti e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:21 Dopo la sorprendente vittoria di Schumacher, ecco che ci aspettiamo di tutto anche dalla gara femminile. Occhio alle sprinter come Dahlqvist e Faehndrich, così come Ribom e Joenssu. Favorita Jessie Diggins, leader del Tour de Ski dopo 3 tappe. 14:10 Ci siamo, alle 14.30 la gara femminile. Buon divertimento a tutti. 12.45 Appuntamento alle ore 14.30 con la gara femminile, sempre con lo stesso format. 12.43 In classifica generale tre norvegesi davanti a tutti: guida sempre Johannes Hoesflot Klaebo in 33’30”, con 45? di margine su Lars Heggen e 57? su Harald Oestberg Amundsen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: tra poco la gara femminile

