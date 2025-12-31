Segui in tempo reale il Live Tour de Ski 2025 a Dobbiaco, con aggiornamenti sulla mass start. Attualmente, Schumacher si trova in testa, mentre Pellegrino si posiziona più indietro. In questo aggiornamento, Pellegrino ha concluso terzo nella terza serie, ma si trova al 116° posto nella classifica generale, a causa di una performance più lenta rispetto alle precedenti. Resta aggiornato per tutte le novità sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17: Pellegrino chiude terzo la terza serie ma è 116mo nella classifica generale visto che questa terza serie è stata più lenta. Vince Klaebo che è 12mo, secondo Stenshagen che è 15mo 12.15: Pellegrino semprre avanti nell’ultima parte di gara 12.13: Attacco di Pellegrino al km 3.1. In recupero con 2? di ritardo rispertto alla serie precedente 12.12: Al km 2.7 dietro di quasi 4? questa batteria. Davanti c’è Stenshagen ma si stanno guardando 12.10: Mezzo secondo dietro rispetto alla batteria precedente, Klaebo sempre davanti a 1.7 km 12.08: Klaebo e Stenshagen a tirare a tutta, Pellegrino è nel gruppo di testa 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Schumache in testa, Pellegrino indietro,. Ora Barp

