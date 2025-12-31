Segui in diretta il Tour de Ski 2025 a Dobbiaco con la mass start, un’occasione importante per Ganz. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati in tempo reale, in un evento che potrebbe rappresentare un momento significativo nella carriera dello atleta. Clicca sul link per aggiornare la diretta e seguire passo dopo passo l’andamento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 Deve stringere i denti Ganz perché si può ottenere il miglior risultato della carriera. 15:18 E allora, a quanto pare chi vincerà questa batteria al 99% vincerà la gara. Diggins la indiziata così come Ilar. Occhio ad Andeon, Perry, Ingebritsen. Ganz attaccata al treno delle prime. Si stacca Cassol. Questa batteria si è rivelata un’occasione unica per Ganz e Cassol. 15:16 Sono 5? di margine per queste atlete sulla batteria precedente. Attenzione perché Ganz e Cassol sono lì! Ganz seconda per ora. Sa che oggi si può fare tutto! 15:13 Ilar dà il cambio a Diggins, occhio che qui si vince la gara! Batteria proiettile per ora. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: occasione per Ganz!

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: gli azzurri possono sorprendere

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: iniziata la gara femminile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: la Norvegia domina entrambe le gare, top 10 per Cassol; Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Successo di Slind nella 10 km in tecnica classica di Dobbiaco, Ganz è 24/a. Diggins leader del Tour de Ski; FIS: Venti anni di “Tour de Ski”. Le origini del format..

LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: iniziata la gara femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Se ne va o prova a farlo Slind. oasport.it

LIVE Tour de Ski, 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Barp e Pellegrino nella top 10! la Norvegia fa festa con Slind e Stenshagen - Grazie per averci seguito, appuntamento a mercoledì per la terza tappa, buon ... oasport.it