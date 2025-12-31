LIVE Tour de Ski Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA | occasione per Ganz!
Segui in diretta il Tour de Ski 2025 a Dobbiaco con la mass start, un’occasione importante per Ganz. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati in tempo reale, in un evento che potrebbe rappresentare un momento significativo nella carriera dello atleta. Clicca sul link per aggiornare la diretta e seguire passo dopo passo l’andamento della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 Deve stringere i denti Ganz perché si può ottenere il miglior risultato della carriera. 15:18 E allora, a quanto pare chi vincerà questa batteria al 99% vincerà la gara. Diggins la indiziata così come Ilar. Occhio ad Andeon, Perry, Ingebritsen. Ganz attaccata al treno delle prime. Si stacca Cassol. Questa batteria si è rivelata un’occasione unica per Ganz e Cassol. 15:16 Sono 5? di margine per queste atlete sulla batteria precedente. Attenzione perché Ganz e Cassol sono lì! Ganz seconda per ora. Sa che oggi si può fare tutto! 15:13 Ilar dà il cambio a Diggins, occhio che qui si vince la gara! Batteria proiettile per ora. 🔗 Leggi su Oasport.it
