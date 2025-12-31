LIVE Tour de Ski Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA | iniziata la gara femminile
Segui in tempo reale il Live Tour de Ski Dobbiaco 2025, con la gara femminile in corso. Qui troverai aggiornamenti continui sulle batterie in svolgimento, con le atlete partecipanti e i risultati aggiornati. Rimani informato su tutte le fasi della competizione, consultando le ultime notizie e gli sviluppi della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:49 Iniziata la 2^ batteria femminile! 14:46 Nella seconda batteria ci sono Slind, Fink, Weng H, Sanness, Janatova, Krehl, Aabrekk, Fosnaes, Dahlqvist, Niskanen, Kern, Parmakoski. Franchi e Laurent per l’Italia. CLASSIFICA PARZIALE 5km Dobbiaco: Nadja KAELIN (SUI) 11:15?7. Helen Hoffmann (GER). Katherine Sauerbrey (GER). 14:44 Non vinceranno oggi neanche Joenssu e Lundgren tra le big. 14:43 Karlsson addirittura chiude a +13?6 e perderà una marea di secondi in classifica. Anna Comarella migliore azzurra 11^ poco dietro De Martin 12^. Poi Karlsson e poi Monsorno. 🔗 Leggi su Oasport.it
