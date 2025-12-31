Segui in tempo reale il Live Tour de Ski Dobbiaco 2025, con la gara femminile in corso. Qui troverai aggiornamenti continui sulle batterie in svolgimento, con le atlete partecipanti e i risultati aggiornati. Rimani informato su tutte le fasi della competizione, consultando le ultime notizie e gli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:49 Iniziata la 2^ batteria femminile! 14:46 Nella seconda batteria ci sono Slind, Fink, Weng H, Sanness, Janatova, Krehl, Aabrekk, Fosnaes, Dahlqvist, Niskanen, Kern, Parmakoski. Franchi e Laurent per l’Italia. CLASSIFICA PARZIALE 5km Dobbiaco: Nadja KAELIN (SUI) 11:15?7. Helen Hoffmann (GER). Katherine Sauerbrey (GER). 14:44 Non vinceranno oggi neanche Joenssu e Lundgren tra le big. 14:43 Karlsson addirittura chiude a +13?6 e perderà una marea di secondi in classifica. Anna Comarella migliore azzurra 11^ poco dietro De Martin 12^. Poi Karlsson e poi Monsorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: iniziata la gara femminile

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: tra poco la gara femminile

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: gli azzurri possono sorprendere. Si parte alle 11.30 con la gara maschile

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: la Norvegia domina entrambe le gare, top 10 per Cassol; Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Successo di Slind nella 10 km in tecnica classica di Dobbiaco, Ganz è 24/a. Diggins leader del Tour de Ski; FIS: Venti anni di “Tour de Ski”. Le origini del format..

LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: tra poco la gara femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:21 Dopo la sorprendente vittoria di Schumacher, ecco che ci aspettiamo di tutto anche dalla gara femminile. oasport.it

Tour de Ski oggi 31 dicembre, Dobbiaco 2025: orari 5 km mass start, tv, startlist, streaming - Quella di oggi al Tour de Ski, oltre a essere l'ultima gara di alto livello di sci di fondo del 2025, sarà anche una competizione del tutto particolare. oasport.it

Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com