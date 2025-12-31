LIVE Tour de Ski Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA | Diggins vittoriosa Ganz sfiora la top 10

Segui in tempo reale il LIVE del Tour de Ski 2025 a Dobbiaco, con la mass start di questa giornata. La gara vede protagonisti atleti come Diggins, che conquista la vittoria, e Ganz, vicino alla top 10. Qui troverai aggiornamenti continui sulla competizione, in un contesto che solleva riflessioni sul sistema di partenza adottato. Restiamo a disposizione per offrirti un quadro chiaro e preciso dell’evento, senza enfasi o sensazionalismi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:50 Non resta dunque che salutarci per oggi e per questa 5 km mass start con partenza per batterie, con l’augurio che la FIS ci pensi due volte prima di riproporre un sistema di questo genere, che a troppe variabili è sottoposto e che non aiuta di certo lo sci di fondo in linea generale. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. 15:49 Classifica delle prime 5 e delle italiane: 1 Diggins USA 10’51?2 2 Ribom SWE +5?5 3 Ilar SWE +6?9 4 Perry FRA +7?5 5 Mackie CAN +8?3 11 Ganz ITA +11?1 42 Di Centa ITA +28?8 43 Laurent ITA +29?9 46 Comarella ITA +30?6 47 De Martin Pinter ITA +32?9 51 Cassol ITA +37?3 53 Monsorno ITA +39?4 69 Franchi ITA +1’02?1 15:47 In tutto questo l’11° posto di Caterina Ganz, che va più forte dell’intero lotto delle partecipanti alla quarta batteria, è comunque da rimarcare. 🔗 Leggi su Oasport.it

