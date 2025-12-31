LIVE BoClassic 2025 in DIRETTA | Nadia Battocletti cerca l’ultimo assolo dell’anno

Benvenuti alla diretta della BoClassic 2025, la storica corsa di fine anno che si svolge a Bolzano. La manifestazione, giunta alla 51ª edizione, attraversa le vie del centro con partenza e arrivo in piazza Walther, includendo quest'anno una variazione nel percorso finale. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale, mentre gli atleti si preparano a concludere l’anno con questa tradizionale prova di corsa su strada.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della BoClassic 2025, la classica corsa su strada di San Silvestro che si disputa per la 51ma volta le vie del centro di Bolzano con partenza e arrivo in piazza Walther con una piccola variazione nel finale con il passaggio degli atleti nel parco che si affaccia sulla piazza poco prima del traguardo. È l'ultimo appuntamento agonistico dell'anno per Nadia Battocletti, pronta a tornare protagonista alla BOclassic Alto Adige, lo storico evento di San Silvestro che anima le vie del centro di Bolzano. La fondista trentina ha già lasciato il segno nelle ultime due edizioni e si presenta al via con l'obiettivo di allungare una serie vincente che l'ha resa la regina recente della corsa.

