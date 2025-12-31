LIVE BoClassic 2025 in DIRETTA | monologo di Nadia Battocletti! Seconda Del Buono Crippa terzo nella 10 km

Segui in tempo reale la diretta di BoClassic 2025, con il monologo di Nadia Battocletti e i risultati della 10 km, dove Seconda Del Buono e Crippa si sono distinti. Rimani aggiornato sugli sviluppi dell’evento e sulle classifiche in corso. Grazie per averci accompagnato oggi; ti auguriamo una buona giornata e un felice anno nuovo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buona giornata e buon anno nuovo! 13.53: Finisce nel migliore dei modi il 2025 dell'atletica italiana che ha riservato grandi soddisfazioni ad atleti e appassionati 13.52: L'Italia chiude con tre podi. Primo posto per Nadia Battocletti nella gara femminile, secondo posto per Federica Del Buono, mnengre tra gli uomini terzo posto per Yeman Crippa 13.50: VITTORIA NETTISSIMA DI NADIA BATTOCLETTI CON 15'51", secondo posto per Federica del Buono con un grande finale, terza l'etiope Alem 13.49: Una passerella per l'azzurra che aumenta il suo vantaggio 13.

Domani torna a Bolzano la Boclassic. Sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Quest'anno orario anticipato. Alle 12:50 la gara maschile. Alle 13:30 quella femminile. (Il servizio video) x.com

