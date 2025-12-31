Benvenuti alla diretta della BoClassic 2025, la tradizionale corsa su strada di San Silvestro a Bolzano. La manifestazione, giunta alla sua 51ª edizione, si svolge nel centro città, con partenza e arrivo in piazza Walther. Seguiremo in tempo reale le gare dei 10 km, con particolare attenzione alle performance di Crippa e Battocletti. Rimanete aggiornati per tutte le novità e i risultati dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30: Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della BoClassic 2025, la classica corsa su strada di San Silvestro che si disputa per la 51ma volta le vie del centro di Bolzano con partenza e arrivo in piazza Walther con una piccola variazione nel finale con il passaggio degli atleti nel parco che si affaccia sulla piazza poco prima del traguardo. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della BoClassic 2025, la classica corsa su strada di San Silvestro che si disputa per la 51ma volta le vie del centro di Bolzano con partenza e arrivo in piazza Walther con una piccola variazione nel finale con il passaggio degli atleti nel parco che si affaccia sulla piazza poco prima del traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE BoClassic 2025 in DIRETTA: Crippa ci prova sui 10 km. Attesa per Battocletti

Leggi anche: BOclassic 2025 oggi: orario, programma, tv, streaming. Presenti Battocletti e Crippa

Leggi anche: Yeman Crippa faro azzurro nella 10 km della BOclassic. Africani favoriti a Bolzano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

BOclassic 2025 oggi 31 dicembre: orario, programma, tv, streaming. Presenti Battocletti e Crippa; Dove vedere in tv Nadia Battocletti, BOclassic 2025: orario, programma, streaming; LIVE BoClassic 2025 in DIRETTA: Nadia Battocletti cerca l’ultimo assolo dell’anno; Sport in tv oggi (mercoledì 31 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

LIVE BoClassic 2025 in DIRETTA: Nadia Battocletti cerca l’ultimo assolo dell’anno. Si comincia alle 12.50 con la gara maschile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della BoClassic 2025, la classica corsa su strada di San Silvestro ... oasport.it

BOclassic Alto Adige 2025: programma, orari, atleti al via e diretta TV della gara di San Silvestro - BOclassic Alto Adige 2025 a Bolzano il 31 dicembre: programma completo, orari, atleti élite al via, Nadia Battocletti, Crippa e Kejelcha, diretta TV su Rai Sport e Rai Südtirol ... discoveryalps.it