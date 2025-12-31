LIVE BoClassic 2025 in DIRETTA | Battocletti cerca l’ultima perla del 2025 Crippa terzo nei 10 km

Segui in tempo reale le principali gare del LIVE BoClassic 2025, con aggiornamenti sulla competizione tra atleti italiani e internazionali. Scopri i risultati e le classifiche delle corse maschili e femminili, tra cui la sfida di Nadia Battocletti e le prestazioni di Crippa nei 10 km. Restate con noi per tutte le novità e i momenti più significativi dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27: Questa la lista di partenza della gara femminile: 51 Nadia Battocletti Italy 52 Ksanet Alem Ethiopia 53 Cari Hughes Great Britain 55 Tia Tanja Zivko Slovenia 56 Elisabetta Ribera D'Alcala' Italy 58 Sara Nestola Italy 59 Gaia Colli Italy 60 Giulia Cordazzo Italy 61 Licia Ferrari Italy 62 Linda Palumbo Italy 63 Giulia Zanne Italy 64 Valeria Minati Italy 65 Angela Mattevi Italy 66 Valentina Gemetto Italy 67 Federica Del Buono Italy 68 Sofia Ferrari Italy 69 Federica Zanne Italy 70 Severine Petersen Germany 13.23: Anche per Yeman Crippa arriva il record personale in questo circuito con 27?56

Domani torna a Bolzano la Boclassic. Sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Quest'anno orario anticipato. Alle 12:50 la gara maschile. Alle 13:30 quella femminile. (Il servizio video) x.com

