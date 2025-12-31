Litiga con il vicino di casa | Ho delle armi e le so usare Sequestrato un arsenale

Durante una lite tra vicini di casa, un uomo di 71 anni ha dichiarato di possedere armi e di saperle usare, portando al sequestro di un arsenale composto da sette fucili, una pistola con circa 250 munizioni di vari calibri e un pugnale da caccia. La vicenda evidenzia l’importanza del controllo e della gestione sicura delle armi da parte dei cittadini.

"Ho delle armi e le so usare". Questa frase, pronunciata durante una lite tra vicini di casa, è costata a un pensionato di 71 anni il sequestro di 7 fucili, di una pistola con circa 250 munizioni di vari calibri, e di un pugnale da caccia. L’intervento della pattuglia della Volante è avvenuto lunedì verso le 17 in un condominio di via Varesina, dove era stata segnalata una accesa discussione tra un uomo di 71 anni di origine siciliana, e un vicino di casa di 37. Il primo, come emerso dai successivi controlli, con alle spalle alcuni precedenti penali, il secondo con precedenti di polizia. Una volta arrivati in posto, gli agenti hanno riportato i due uomini alla calma, per poi ricostruire l’accaduto: dalle dichiarazioni, è emerso che il settantunenne aveva apertamente minacciato il suo vicino, pronunciando frasi che facevano riferimento alla sua disponibilità di armi e all’intenzione di usarle contro di lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

