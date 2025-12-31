Lite tra ragazzi scatta la vendetta del padre ex camorrista | 17enne picchiato a sangue e sequestrato

Un alterco tra giovani, originato da questioni sentimentali, ha portato a un episodio violento e intimidatorio. Un 17enne è stato picchiato e sequestrato da un altro ragazzo, in un episodio che evidenzia le conseguenze di comportamenti aggressivi. La vicenda si è complicata ulteriormente quando il padre, ex camorrista, ha reagito alla situazione, contribuendo ad aggravare la situazione.

