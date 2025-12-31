Lite tra ragazzi scatta la vendetta del padre ex camorrista | 17enne picchiato a sangue e sequestrato
Un alterco tra giovani, originato da questioni sentimentali, ha portato a un episodio violento e intimidatorio. Un 17enne è stato picchiato e sequestrato da un altro ragazzo, in un episodio che evidenzia le conseguenze di comportamenti aggressivi. La vicenda si è complicata ulteriormente quando il padre, ex camorrista, ha reagito alla situazione, contribuendo ad aggravare la situazione.
Una lite tra ragazzi per motivi sentimentali si è trasformata in un pestaggio brutale e nel sequestro di uno dei due. Il mandante, secondo l'accusa, sarebbe Gianluca Moscatiello, 49 anni, ex esponente della camorra irpina, affiliato al clan Genovese, già condannato in passato per omicidio e ora. 🔗 Leggi su Today.it
