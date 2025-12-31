Lite tra ragazzi scatta la vendetta del padre ex boss di Camorra | 17enne picchiato a sangue e sequestrato

Un episodio di violenza tra giovani, nato da una lite per motivi sentimentali, è sfociato in un pestaggio brutale e nel sequestro di un 17enne. La vicenda ha coinvolto anche il padre di uno dei ragazzi, ex boss della Camorra, che ha reagito in modo violento. La situazione evidenzia le conseguenze di comportamenti estremi e l’importanza di interventi preventivi e di sicurezza.

