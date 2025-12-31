Lite tra ragazzi scatta la vendetta del padre ex boss di Camorra | 17enne picchiato a sangue e sequestrato
Un episodio di violenza tra giovani, nato da una lite per motivi sentimentali, è sfociato in un pestaggio brutale e nel sequestro di un 17enne. La vicenda ha coinvolto anche il padre di uno dei ragazzi, ex boss della Camorra, che ha reagito in modo violento. La situazione evidenzia le conseguenze di comportamenti estremi e l’importanza di interventi preventivi e di sicurezza.
Una lite tra ragazzi per motivi sentimentali si è trasformata in un pestaggio brutale e nel sequestro di uno dei due. Il mandante, secondo l'accusa, sarebbe Gianluca Moscatiello, 49 anni, ex boss della camorra irpina, già condannato in passato per omicidio e ora latitante in Romania dove si. 🔗 Leggi su Today.it
Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre fuori da un pub di Rovato (Brescia) è andata in scena una violenta lite tra due ragazzi. Uno è stato ferito alla testa con una bottiglia di vetro.
