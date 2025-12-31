L’Italia scende in piazza | tutti i concerti per la notte di Capodanno

In Italia, la notte di Capodanno si anima con numerosi concerti e spettacoli che coinvolgono diverse città. Un’occasione per condividere momenti di festa e convivialità, celebrando l’arrivo del nuovo anno in modo tradizionale e partecipato. Qui trovi un elenco delle principali manifestazioni musicali previste per la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, per vivere un inizio anno all’insegna della musica e della comunità.

Tutta l’Italia scende in piazza a Capodanno per festeggiare tra concerti, musica e spettacolo nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Da Roma, con un triplo concerto al Circo Massimo, a Catanzaro, che ospiterà l’imponente palco Rai, passando per la sfida a distanza con Mediaset da Bari, il Paese attenderà la mezzanotte con un’offerta ricchissima di eventi gratuiti. Da Roma a Milano e Catanzaro. R oma Capitale punta su un “concertone” a tre teste al Circo Massimo. A infiammare il pubblico saranno le voci di Alessandra Amoroso, il rap di Fabri Fibra e il pop di Tananai. La serata, animata dal djset di Dimensione Suono Roma, includerà anche uno “spettacolo di sport” con la squadra italiana di taekwondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Capodanno, da Roma a Milano: tutti i concerti per la notte di San Silvestro Leggi anche: Concerti Capodanno 2025-2026 in piazza e in tv: tutti gli eventi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L'Italia scende in piazza a Capodanno per festeggiare tra concerti, musica e spettacolo nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio. - facebook.com facebook Lo spread scende sotto quota 70 Meloni trionfante canta vittoria Forse, però, non tutti sanno che lo spread è un indicatore calcolato dalla differenza tra il rendimento del titolo di Stato italiano e quello tedesco Se aumenta quello tedesco, mentre quello italiano r x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.