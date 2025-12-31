L’Italia risplende nei ranking FIVB con i trionfi ai Mondiali di volley | donne dominanti ma il paradosso degli uomini…
L’Italia si distingue nei ranking FIVB grazie ai successi delle squadre femminili ai Mondiali di volley, mentre il percorso degli uomini presenta alcune criticità. Con l’anno ormai al termine, è opportuno analizzare i risultati e le tendenze di questa stagione sportiva, offrendo uno sguardo obiettivo sui progressi e le sfide delle selezioni italiane nel panorama internazionale.
L’anno solare volge ormai al termine e, come sempre, è il momento ideale per tracciare il bilancio sull’andamento degli ultimi dodici mesi. Se a tirare le somme è l’Italia nell’universo della pallavolo, allora il riscontro non può che essere positivo: entrambe le Nazioni maggiori hanno vinto i Mondiali, quella maschile si è confermata sul trono portando a casa il quinto titolo iridato della propria storia e quella femminile ha conquistato lo scettro dopo aver trionfato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Nazionali sono in pausa da settembre e hanno lasciato spazio all’attività di club, dando direttamente appuntamento al mese di giugno con l’inizio della Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it
