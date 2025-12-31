L’Iran è in protesta il popolo scende in piazza per la grave crisi economica

L’Iran attraversa un periodo di proteste diffuse, con cittadini che scendono in piazza per manifestare il malcontento legato alla grave crisi economica. La difficile situazione si riflette nel crollo del rial, in problemi energetici e idrici persistenti, e nella richiesta di cambiamento politico. Le manifestazioni rappresentano una risposta alla crescente insoddisfazione verso il governo e la situazione socio-economica del paese.

Il popolo iraniano è tornato nelle strade e nelle piazze, sfiancati dall’insopportabile disastro economico in cui l’Iran è precipitato, con il rial che ha toccato nuovi minimi storici, con una crisi energetica e idrica senza precedenti, tornano a chiedere la cacciata degli ayatollah e la fine della Repubblica islamica. Per il terzo giorno consecutivo in Iran ci sono state proteste e scioperi contro l’alta inflazione e la svalutazione del rial, la valuta locale, che domenica aveva perso molto valore rispetto al dollaro. Gli studenti universitari iraniani si sono uniti alle manifestazioni contro il governo in Iran. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

