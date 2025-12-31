È in corso un intervento di restyling del valore di 1,5 milioni di euro per l’edificio scolastico di via Nazario Sauro a San Rocco. L’intervento riguarda il rinnovamento dell’asilo nido e della scuola materna, con il cantiere che prosegue in modo efficace e rapido. Questo progetto mira a migliorare gli spazi dedicati ai più piccoli, garantendo ambienti più sicuri e funzionali per l’attività educativa quotidiana.

Avanza a ritmo sostenuto il cantiere per la riqualificazione dell’edificio scolastico di via Nazario Sauro, nel quartiere San Rocco, che ospita l’asilo nido e la scuola dell’infanzia. Una notizia accolta con soddisfazione dai cittadini della Consulta San Rocco, che hanno aggiornato la comunità sullo stato dei lavori attraverso Facebook. Le opere già completate raccontano un cantiere ben avviato: è terminata la rasatura con intonaco del cappotto termico sulle facciate già realizzate, sono stati installati gli impianti di rilevazione fumo nei locali del nido ed è stato smaltito il materiale interferente con le lavorazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’intervento da 1,5 milioni di euro. Restyling di nido e scuola materna. Il cantiere avanza a ritmo serrato

