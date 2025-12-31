L’Inter vuole Cancelo tutto vero! Ecco la proposta dei nerazzurri

L’Inter si interessa a Joao Cancelo, confermato da fonti vicine al club. Il laterale portoghese, attualmente fuori dal progetto dell’Al-Hilal, rappresenta una possibile soluzione per rafforzare la linea difensiva nerazzurra. La trattativa si sta delineando nelle ultime settimane, aprendo uno scenario concreto di mercato. Restano da definire i dettagli dell’eventuale trasferimento, che potrebbe rappresentare un’importante operazione per entrambe le parti.

Piovono conferme sull’interesse dell’ Inter per Joao Cancelo, un’opportunità concreta emersa negli ultimi giorni, da quando il laterale portoghese è di fatto finito ai margini del progetto di Simone Inzaghi all’Al-Hilal. Il 31enne spinge per tornare in Europa e vuole legarsi a un club che gli permetta di giocare di nuovo su palcoscenici di primo livello. In questo scenario si inserisce l’Inter, alla ricerca di un esterno destro affidabile dopo il lungo stop di Dumfries, i continui problemi fisici di Darmian e le garanzie ancora parziali offerte da Luis Henrique. I nerazzurri hanno ricevuto la proposta dal potente agente Jorge Mendes, l’hanno analizzata e hanno deciso di approfondire seriamente la pista. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L'Inter vuole #Cancelo, contatti con l'entourage del portoghese anche nelle ultime ore Romano x.com

Biasin - Inter-Cancelo: - L’uscita del giocatore dall’Al Hilal ha acceso una possibilità di rivederlo in Europa che l’Inter vuole approfondire - Il tentativo passa inevitabilmente dalla partecipazione dei sauditi al pagamento dell’ingaggio (16-18 mln netti all’an - facebook.com facebook