L’Inter esce allo scoperto per Dumfries | via libera a questa cifra | CMIT
L'Inter si prepara a definire il futuro di Dumfries, con le trattative che potrebbero concludersi nei prossimi mesi. La cessione dell’olandese sembra prossima, e si discute già di una cifra di riferimento. Resta da capire come la società agirà nel mercato invernale per sostituirlo o rinforzare la fascia destra, in attesa di sviluppi ufficiali.
I prossimi sei mesi dovrebbero essere gli ultimi dell’olandese in maglia nerazzurra Vedremo, sperando di scoprirlo in anticipo, come agirà l’Inter nel mercato invernale per la fascia destra. Chivu vorrebbe un rinforzo, visto che Luis Henrique ancora non lo convince del tutto e Dumfries rientrerà soltanto a marzo inoltrato per via dell’operazione alla caviglia sinistra. A gennaio o in estate, ai nerazzurri servirà comunque un nuovo laterale di destra considerato il molto probabile addio dell’olandese. L’Inter esce allo scoperto: ecco il prezzo per Dumfries (AnsaFoto) – Calciomercato.it Dumfries vuole strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: L’ex calciatore del Napoli esce allo scoperto sull’episodio che ha deciso la sfida all’Inter: messaggio chiaro
Leggi anche: Dragusin Inter, l’agente esce allo scoperto: «L’Italia la soluzione migliore, potrebbe arrivarmi una chiamata da Chivu se…»
Calciomercato Inter, Palestra e cessione Frattesi Marotta esce allo scoperto https://bit.ly/49B7qCT - facebook.com facebook
#Cassano: " #Inter squadra che mi ha deluso di più in #Supercoppa, esce ridimensionata dalla competizione" x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.