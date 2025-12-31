L’Inter apre al prestito oneroso per Davide Frattesi mentre Spalletti aspetta
L’Inter considera l’opzione del prestito oneroso per Davide Frattesi, secondo quanto riportato da fonti internazionali. La società nerazzurra valuta diverse soluzioni per la gestione della rosa, mentre Spalletti attende sviluppi futuri. La notizia, diffusa da Transfermarkt e altre testate, rappresenta una possibile novità nel mercato di gennaio. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere le intenzioni del club e le eventuali conseguenze per il giocatore.
2025-12-30 18:20:00 Vera e propria bomba di calciomercato? Ecco quanto riportato poco fa su alcune fra le maggiori testate giornalistiche straniere: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Juve continuare a lavorare dietro le quinte per fornire almeno un rinforzo a centrocampo Luciano Spalletti. Resta il nome di spicco nella rosa dei candidati di Damien Comolli Davide Frattesi, chi potrebbe essere lascerà l’Inter a gennaio dopo aver lottato per il tempo di gioco sotto Cristian Chivu. Secondo Tuttosport dopo che i primi contatti tra i club non hanno prodotto molto incoraggiamento, ora una svolta potrebbe essere vicina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
