L’innovazione di Sangineto e Dessì trasforma l’arpa in un mezzo espressivo contemporaneo. In occasione dei suoi trent’anni, Novaluna celebra questa evoluzione con un evento speciale giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21, al Teatro Binario 7 di Monza. Un’occasione per scoprire come l’arpa possa dialogare con il presente attraverso l’interpretazione di artisti e innovazioni tecniche.

Novaluna festeggia i suoi primi trent’anni anni a teatro. Appuntamento giovedì 8 gennaio 2026, alle 21, al Teatro Binario 7 di Monza. La Sala Chaplin ospiterà per l’occasione la prima assoluta italiana di Harp Revolution, progetto di Adriano Sangineto e Jacopo Dessì. Lo spettacolo propone un’esperienza immersiva di musica, luce e elettronica, in cui l’arpa diventa centro di una ricerca sonora e visiva innovativa. Attraverso l’integrazione tra strumenti acustici, tecnologie digitali e performance dal vivo, “Harp Revolution - Suona la luce, ascolta il futuro“ ridefinisce il ruolo dell’arpa nella musica contemporanea, superando i confini tradizionali del concerto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’innovazione di Sangineto e Dessì. Così l’arpa diventa contemporanea

Leggi anche: Spazio all’innovazione. Startup, imprese e ricerca: così la fiera diventa un laboratorio

Leggi anche: Tradizione e Innovazione: Mostra Internazionale di Arte Contemporanea