L’infantilizzazione del consumo è la vera eredità culturale del modello Disney

L'infantilizzazione del consumo rappresenta una delle principali eredità culturali del modello Disney. Il successo della Disney risiede nella sua abilità di rivolgersi anche agli adulti, offrendo loro l'opportunità di rivivere emozioni dell'infanzia attraverso prodotti e contenuti che mantengono un forte richiamo nostalgico. Questa strategia ha contribuito a plasmare un modo di approcciarsi al consumo, in cui il desiderio di semplicità e magia si integra con le esigenze di un pubblico adulto.

Il mondo della Disney ha ottenuto successo prima di tutto grazie alla sua capacità di rivolgersi agli adulti e di consentire loro di sentirsi nuovamente bambini. Parla, infatti, prevalentemente ai bambini, ma questi operano in gran parte come alibi per gli adulti che vogliono provare il piacere di trascorrere il loro tempo in un mondo di fantasia che è rassicurante, in quanto più piacevole e controllabile di quello nel quale abitualmente vivono. Nei parchi, ciò è stato ottenuto dalla Disney attraverso una parziale eliminazione delle attrazioni “adulte” presenti nei luna park dei precedenti decenni (montagne russe, ruote panoramiche, padiglioni erotici ecc. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’infantilizzazione del consumo è la vera eredità culturale del modello Disney Leggi anche: Disney rivoluziona il modello del marvel cinematic universe con il trailer di avengers doomsday Leggi anche: 'La cooperazione di consumo a Ferrara': incontro pubblico sul modello territoriale

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.