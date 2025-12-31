L’indignazione tremenda per Gaza non è arrivata a Capodanno

L’indignazione globale per la situazione a Gaza non si è manifestata con forza durante il passaggio al nuovo anno. Nonostante le gravi criticità in Palestina, l’attenzione pubblica e mediatica non ha raggiunto livelli significativi in questo periodo, lasciando emergere una distanza tra le parole di condanna e l’effettivo coinvolgimento dell’opinione pubblica.

Non ce l’ha fatta. L’attenzione di massa, l’indignazione tremenda verso ciò che accade in Palestina, non è arrivata a Capodanno. E non per l’ “accordo di pace” (rotto ogni giorno da Hamas e da Israele, che così si sostengono a vicenda), ma perché ci siamo stufati. Prima di parlare del come siamo passati dalla protesta per Gaza al “mo’ basta con Gaza”, qualche aggiornamento da Emergency. La Striscia registra oggi – non ieri, oggi – il tasso più alto di amputazioni infantili al mondo; giorni fa la tempesta Byron ha allagato i campi profughi; 1,6 milioni di persone (il 77% della popolazione) convive con alti livelli di insicurezza alimentare; l’accesso agli aiuti umanitari è ancora ostacolato da restrizioni israeliane, con un numero giornaliero di camion molto sotto i 600 concordati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

