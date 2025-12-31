Lincoln City-Huddersfield giovedì 01 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Analisi della sfida tra Lincoln City e Huddersfield, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 16:00. La partita, valida per la prima giornata del nuovo anno, vede le due squadre impegnate in una posizione di classifica importante: i padroni di casa sono secondi in League One, mentre gli ospiti sono quinti, con obiettivi di playoff. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici aggiornati.

Sfida d'alta classifica tra Lincoln City e Huddersfield nella prima giornata del 2026. The Imps sono secondi nella classifica di League One dunque in piena lotta per la promozione diretta, mentre i Terriers sono quinti per cui al momento sono i playoff il loro traguardo più realistico anche se sette punti a metà stagione sono recuperabili.

