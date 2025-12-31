Lincoln City-Huddersfield giovedì 01 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 1° gennaio 2026 alle ore 16:00 si disputa la partita tra Lincoln City e Huddersfield, due squadre di League One con obiettivi di alta classifica. I padroni di casa sono secondi in classifica, mentre gli ospiti sono quinti, entrambi impegnati a consolidare posizioni e raggiungere obiettivi di promozione o playoff. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici per questa sfida di inizio anno.

Sfida d'alta classifica tra Lincoln City e Huddersfield nella prima giornata del 2026. The Imps sono secondi nella classifica di League One dunque in piena lotta per la promozione diretta, mentre i Terriers sono quinti per cui al momento sono i playoff il loro traguardo più realistico anche se sette punti a metà stagione sono .

