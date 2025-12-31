L'incidente di Joshua causato da alta velocità e uno pneumatico scoppiato | Incapace di parlare

L’incidente di Joshua, causato da un pneumatico scoppiato e dall’alta velocità, ha lasciato il pugile ricoverato in ospedale, visibilmente scosso. Dopo il violento impatto in cui hanno perso la vita due collaboratori, le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Attualmente, Joshua si trova sotto stretta osservazione medica e le sue condizioni di salute non sono ancora note.

Come sta oggi il pugile? È attualmente ricoverato in ospedale, visibilmente scosso. La polizia ha messo assieme tutti i dettagli del violento impatto in cui hanno perso la vita due collaboratori del pugile.

Il pugile Anthony Joshua coinvolto in un incidente stradale in Nigeria: due morti - Anthony Joshua, ex campione britannico dei pesi massimi di pugilato, è rimasto ferito in un incidente stradale in Nigeria che ha causato la morte di due persone. tg.la7.it

Joshua, incidente choc in Nigeria: il suo suv si scontra con un camion, due vittime - Il pugile, in stato di choc, è stato portato immediatamente in ospedale. msn.com

Anthony Joshua, incidente stradale in Nigeria: il video del pugile soccorso dopo lo schianto https://www.blitzquotidiano.it/video/anthony-joshua-incidente-stradale-in-nigeria-il-video-del-pugile-soccorso-dopo-lo-schianto-3763592/ - facebook.com facebook

Come sta Anthony #Joshua: le condizioni del pugile dopo il drammatico incidente in #Nigeria x.com

