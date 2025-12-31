L' impero del food ravennate | chi sono gli imprenditori alla guida della ristorazione in città

L'impero del food ravennate si distingue per qualità, accoglienza e prezzi equilibrati. Alla guida della ristorazione locale ci sono imprenditori con una lunga storia nel settore, che affrontano sfide come la ricerca di personale e i margini di profitto limitati. Questa panoramica offre uno sguardo sui protagonisti che, con impegno e dedizione, contribuiscono a mantenere viva la tradizione culinaria di Ravenna.

Crolla l’impero del food, chef Elis Marchetti: «Ce l’ho messa sempre tutta, ma qualcosa alla fine non ha funzionato» - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.