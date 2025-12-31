L’impegno su terme e turismo Nodo sicurezza e i problemi dello sport

Montecatini Terme e la Valdinievole chiudono un anno complesso, segnato da sfide legate alla sicurezza e al degrado. L’attenzione si concentra su temi cruciali per il turismo e il benessere della comunità, affrontando le problematiche che riguardano anche lo sport e le infrastrutture locali. Un bilancio necessario per individuare le priorità future e garantire un miglioramento sostenibile della zona.

MONTECATINI TERME La Valdinievole chiude un anno assai movimentato, con tante emergenze, legate alla sicurezza e al degrado. Gennaio. A Pescia, la prima morte sul lavoro del 2025 in Toscana. Mario Morina, 59 anni dipendente di una cooperativa sociale, muore schiacciato da un albero crollato all’improvviso in una strada di campagna. Febbraio. A Montecatini, duecento persone, sfilano per chiedere più sicurezza allo Stato. Marzo. Due vite stroncate da un incendio scoppiato in un appartamento all’interno del grande condominio in via Pistoiese 1, nell’edificio dove sorge anche un supermercato Conad, vicino alla stazione ferroviaria di piazza Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’impegno su terme e turismo. Nodo sicurezza e i problemi dello sport Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Il nodo del portiere: il Milan si lancia su Hugo Souza” Leggi anche: Festa dello sport tra impegno e amicizia al Rubicon Valley CrossFit La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il futuro di Chianciano Terme. Turismo e strutture alberghiere: "Serve una nuova strategia" - Barbetti, Federalberghi: "Le problematiche vengono da lontano, disponibili al confronto". msn.com

Montecatini Terme. Innanzitutto, l'avvio del percorso per la chiusura del CAS all'Hotel Zenith; confermato l'impegno a investire le risorse necessarie per completare l'ultimo piano del commissariato di Polizia per elevarlo a dirigenza di primo livello. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.