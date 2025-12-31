L’immancabile delle feste? Il trucco glitter

Il trucco glitter è un classico intramontabile delle festività. Perfetto per aggiungere un tocco di eleganza e luminosità, si adatta facilmente a diversi stili e occasioni natalizie. Semplice da realizzare e raffinato, questo tipo di trucco valorizza il volto senza eccessi, rendendo ogni look più sofisticato e in armonia con l’atmosfera delle feste. Un’opzione versatile e sempre raffinata per impreziosire il proprio stile natalizio.

5 idee per un trucco glitter e luccicante per le feste - Eyeliner, rossetti, ombretti, ciprie diventano scintillanti, pronti a riflettere le luci natalizie e a donare ... iodonna.it

Il make up delle feste è glitter - L’idea è quella di creare un trucco gioiello che brilli di luce propria. donnamoderna.com

Come realizzare un trucco glitterato sugli occhi incappucciati (facilissimo!) | Elena Rachitskaya

La ricetta di Sora Lella per la minestra di broccoli e arzilla. Immancabile per le feste a Roma per approfondire leggi l'articolo qui: x.com

Aringa per le feste Un classico immancabile sulla tavola di Capodanno. Passate in negozio e preparate la vostra “aringa sotto la pelliccia”! , . - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.