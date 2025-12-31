L’immancabile delle feste? Il trucco glitter
Il trucco glitter è un classico intramontabile delle festività. Perfetto per aggiungere un tocco di eleganza e luminosità, si adatta facilmente a diversi stili e occasioni natalizie. Semplice da realizzare e raffinato, questo tipo di trucco valorizza il volto senza eccessi, rendendo ogni look più sofisticato e in armonia con l’atmosfera delle feste. Un’opzione versatile e sempre raffinata per impreziosire il proprio stile natalizio.
Sinonimo di sfarzo e glamour, a Natale è il protagonista assoluto dei beauty look perché aumenta la magia di questo periodo scintillante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
