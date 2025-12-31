L'ex wrestler William Regal avvisa i colleghi svelando com'è la sua vita | Una miseria quotidiana

William Regal, ex wrestler britannico di 57 anni, condivide la sua esperienza personale per mettere in guardia i colleghi del settore. Ricordando i problemi al collo che lo hanno segnato, l’ex atleta invita a evitare comportamenti rischiosi durante le performance, sottolineando come le conseguenze possano influire sulla qualità della vita quotidiana. La sua testimonianza evidenzia l’importanza della sicurezza e della prevenzione nel mondo del wrestling professionale.

William Regal bacchetta i wrestler spericolati: "Rischiare di rompersi il collo non è da duri, è da idioti"

