Lettera a una madre mai conosciuta così una palermitana cerca i genitori biologici | spiragli dal test del Dna

Una donna palermitana, dopo oltre trent’anni, tenta di ritrovare la madre biologica attraverso un test del DNA. Non avendo indirizzo né contatti, ha scritto una lettera che, pur senza poter essere inviata, rappresenta un gesto di speranza e di ricerca. Questa storia mette in luce le sfide e le emozioni di chi cerca le proprie origini, affidandosi a strumenti moderni e alla propria determinazione.

